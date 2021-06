Nesta quarta-feira (2), Goiânia segue vacinando idosos com a segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca que estão com o reforço em atraso. Foram disponibilizadas sete unidades de saúde, com atendimento de 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. (Confira abaixo)

Com a chegada de cerca de 40 mil doses em Goiás, anunciadas pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), haverá a continuidade da vacinação dos trabalhadores da saúde e portadores de comorbidades na próxima quinta-feira (3). Além disso, parte das vacinas será destinada à imunização do grupo com 59 anos.

Unidades para a segunda dose

1) Cais Campinas

2) Cais Cândida

3) Cais Bairro Goiá

4) Ciams Urias Magalhães

5) Upa Chácara do Governador

6) Upa Jd América

7) Ciams Novo Horizonte