Nesta quinta-feira (20), estão sendo vacinados contra a Covid-19 em Goiânia, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, profissionais da saúde a partir de 18 anos, idosos com 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose e idosos, a partir de 76 anos que estão no prazo de tomar o reforço da vacina Astrazeneca.

Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos podem receber a dose do imunizante em 13 unidades de saúde espalhadas pela capital. Para esse grupo é necessário realizar o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Trabalhadores da saúde a partir de 18 anos também estão recebendo a primeira dose da vacina no Shopping Cerrado, também sob agendamento.

Já os idosos com 76 ou mais que já receberam a primeira dose da vacina poderão tomar o reforço da Astrazeneca na Área I da PUC (pedestres) e pontos de drive-thru no Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada. Não haverá atendimento nas escolas em razão da testagem ampliada, e não é necessário agendamento.