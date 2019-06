Cidades Goiânia sedia congresso brasileiro de Esperanto Evento reúne 200 participantes do Brasil e do exterior

Com a presença de quase 200 participantes do Brasil e do exterior, Goiânia está sediando desde a última quinta-feira (20), o 54º Congresso Brasileiro de Esperanto e o 39º Congresso da Juventude Esperantista Brasileiro. A língua neutra, que surgiu em 1887 por iniciativa do polonês Lázaro Luís Zamenhof, conta com mais de 2 milhões de praticantes em cerca de 120 países, ...