Cidades Goiânia se colore com flamboyants Natural de locais distantes, como a costa leste da África, espécie chegou à capital na década de 1950, em um projeto paisagístico que incluía outras plantas exóticas

Dona do título de ser uma das cidades mais arborizadas do Brasil, Goiânia exibe cores e espécies que mudam a paisagem ao longo do ano. Mas não é por acaso: a atual composição de árvores é resultado de um projeto que inclui até famílias exóticas. Hoje conhecidas, as flores dos flamboyants não existiam na capital goiana até os anos 1940, chegando apenas na década segui...