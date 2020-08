O boletim divulgado neste sábado (8) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia mostra que a capital já conta com 546 mortes causadas pela Covid-19 — três a mais que o número registrado na sexta-feira (7). São, ainda, 21.820 casos da doença, dos quais 566 foram confirmados nas últimas 24 horas.

Dentre os casos, 19.074 pessoas conseguiram se recuperar, 396 seguem internadas e outras 1.804 estão em acompanhamento domiciliar. Em Goiânia, a maior parte dos óbitos está entre os homens, com 321 perdas, enquanto 225 mulheres morreram por Covid-19. Apesar de que os casos são confirmados mais em mulheres, que representam 52% dos pacientes de coronavírus, contra 48% de homens.

Além disso, a maior concentração de óbitos está entre as pessoas com 60 anos ou mais. De todas as mortes, 75% foram de pessoas nessa faixa etária. Entre os casos confirmados, o maior índice é entre os jovens de 20 a 39 anos — 9.289 infectados, ou seja, 43% têm idade nessa faixa.

O boletim também mostra que 1.617 trabalhadores da Saúde foram infectados. Os mais afetados são os técnicos em enfermagem, que representam 29% desses casos, seguidos dos médicos, que são 20% dos profissionais contaminados.

Segundo a SMS, 1.754 pessoas precisaram ser internadas, sendo que 47% ficaram na rede privada e 53% na rede pública. O bairro que domina o número de casos em Goiânia ainda é o Setor Bueno, com 913 confirmações.