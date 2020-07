Nas últimas 24 horas, Goiânia registrou 4 mortes por Covid-19 e o total de óbitos subiu para 199. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deste sábado (4), a capital teve 45 novas confirmações e, com isso, o total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 7.770 casos.

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença

Dos 7.770 casos, 6281 são classificados como curados ou recuperados, o que corresponde a 81%. Atualmente, 247 pessoas (3%) estão internadas e 1.043 (13%) em isolamento domiciliar. A taxa de mortalidade é 3%.

A maior parte das confirmações é de mulheres. São 3.983 infectados do sexo feminino (51%) e 3.787 do sexo masculino (49%).

Na divisão por faixa etária, a maior parte dos infectados está entre pessoas de 20 a 39 anos, com 3.401 casos. Em seguida aparece a população de 40 a 59 anos (36%). Entre o total de confirmados, os idosos são 15%, com 1.192 casos. No entanto, este grupo é maioria absoluta em quantidade de mortos (74%).Em quarto lugar aparecem crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, com 247 casos (3). Por último, as crianças com menos de 10 anos, com 147 registros (2%).