Goiânia registrou, nesta segunda-feira (3), 54 novos casos de coronavírus e seis novos óbitos provocados pela Covid-19. Ao todo, a capital tem 17.799 confirmações de infectados e 495 mortes causadas pela doença. Além disso, 15.661 estão recuperados, 385 internados e 1.258 em acompanhamento domiciliar. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Entre os mortos, 291, ou seja, 59% eram homens e 41% mulheres. A maior parte dos pacientes que perdeu a vida para a Covid-19 em Goiânia tinha 60 anos ou mais. Foram 379 pessoas nesta faixa etária que morreram por complicações do coronavírus.

Ainda de acordo com a SMS, 40% dos mortos tinham cardiopatia e 32% diabetes. Quando analisado o tempo de internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), no caso daqueles que morreram quando estavam internados, 118 perderam a vida depois de mais de 10 dias no hospital.

O boletim também informa que 1.460 profissionais de saúde foram infectados. O bairro que concentra a maior parte dos casos confirmados é o Setor Bueno, com 696 registros, seguido do Setor Oeste, Jardim América, Jardim Guanabara, Jardim Novo Mundo e Setor Central.

