Cidades Goiânia, Rio verde e Jataí registraram as menores temperaturas em quase 21 anos Na capital a mínima foi de 6°C nos setores mais afastados durante esta quarta-feira (30)

Há quase 21 anos, Goiás não registrava temperaturas tão baixas. A passagem da massa de ar frio polar está derrubando os índices em vários munícipios goianos e levando a população a sair bem agasalhada de casa. Nesta quarta-feira (30), foram registradas as segundas menores temperaturas desde 2000 em três cidades do Estado. Leia também: - Com temperatura de até 1,...