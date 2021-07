Nesta segunda-feira (19), pessoas a partir de 39 anos seguem sendo vacinadas contra a Covid-19 em Goiânia. A aplicação da primeira dose para esse grupo está sendo realizada no drive-thru do shopping Passeio das Águas – onde serão distribuídas 2 mil senhas -, e mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas em 15 unidades de saúde espalhadas pela capital.

Quem estiver com a segunda da dose da Astrazeneca agendada para o dia 23 de julho deve procurar uma das cinco escolas municipais da capital, Área I da PUC ou salão comunitário Jesus Bom Pastor. Não é necessário agendamento prévio, mas o atendimento está sendo realizado de acordo com a inicial do nome, sendo de 8h às 12h para os nomes começados com as letras de A a L, e das 12h às 16h para iniciais M a Z.

A Prefeitura informou ainda que retomou a vacinação de trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e deficiências e profissionais da educação. O atendimento é realizado por agendamento, das 8h às 17h, no CSF Leste Universitário. Já gestantes, puérperas e idosos em atraso (1ª ou 2ª dose), podem dirigir-se à UPA Dr. Domingos Viggiano, das 8h às 17h por demanda espontânea.

2ª dose em gestantes e puérperas

Gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca e optaram por receber o reforço da Pfizer ou Coronavac podem dirigir-se até o Ciams Dr. Domingos Viggiano, das 8h às 17h, sem agendamento. Para se vacinar, a gestante precisa levar a prescrição médica e um comprovante da gestação.