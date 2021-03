O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), disse nesta quinta-feira (25) que a partir de segunda-feira haverá retomada de atividades com restrições. Após decretos de combate à disseminação do coronavírus que determinaram fechamento pelo prazo total de quatro semanas na capital, o prefeito disse que a nova normativa será publicada na sexta-feira (26).

Na tarde de hoje ele se reunirá com entidades representantes do setor econômico para discutir a formatação do decreto. Ele não deu detalhes sobre o alcance da abertura.

"Tivemos em Goiânia decretos de sete dias, depois mais sete dias e o último de 14 dias, válido até domingo. Então a partir de segunda-feira, o decreto de Goiânia é para abertura com restrições."