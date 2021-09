Cidades Goiânia registrou 38,5° C na tarde deste domingo; máximas seguem elevadas neste início de semana Índice foi registrado às 14 horas de ontem. No mesmo horário a umidade chegou a 12%

A região Norte de Goiânia registrou 38,5° C de temperatura e a umidade relativa do ar ficou em 12%, na tarde deste domingo (12). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a máxima foi gravada em uma medição instantânea da temperatura por volta das 14 horas. Esse índice alto ainda não representa um recorde, visto que, n...