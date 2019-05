Cidades Goiânia registra segunda morte no trabalho em apenas uma tarde O último caso envolve um trabalhador que fazia a pintura de um prédio comercial no Setor Aeroporto e encostou em um fio de alta tensão

Um homem de 41 anos que fazia a pintura de um prédio comercial sobre um andaime no Setor Aeroporto, próximo à Praça do Avião, sofreu um choque elétrico e morreu depois de encostar em um fio de alta tensão. As informações preliminares são do Corpo de Bombeiros. A identidade da vítima ainda não foi revelada. Essa é a segunda morte por acidente de trabalho apenas na tarde d...