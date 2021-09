Cidades Goiânia registra recorde de temperatura no ano e umidade chega a 11% De acordo com Elizabete Alves, do Instituto Nacional de Metereologia, termômetros registraram 38.5 ºC na capital

O feriado de 7 de setembro é marcado pelo recorde de temperaturas em Goiás no ano. De acordo com Elizabete Alves, chefe do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) em Goiás, em entrevista à Rádio CBN, Goiânia registrou 38.5 ºC de máxima nesta terça-feira. Além do recorde, a umidade do ar chegou a níveis críticos de11%. No interior do estado, algumas cidade...