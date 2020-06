Cidades Goiânia registra novo recorde com 298 casos de coronavírus confirmados em 24h Capital contabiliza 2.922 pacientes infectados e 82 mortes por Covid-19

Boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (9) pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) detalha um novo recorde com 298 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas. Três mortes foram registradas no mesmo período. Com o acréscimo dos dados, a capital agora tem 2.922 pacientes infectados e 82 óbitos. Do total de infect...