Cidades Goiânia registra nova morte por coronavírus; total chega a 22 Secretaria Municipal de Saúde informou que 667 pessoas foram infectadas na capital

Boletim epidemiológico divulgado no final da tarde deste sábado (9) pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) mostra que mais uma pessoa morreu em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). Os dados da vítima não foram divulgados. Agora, o número de mortes subiu para 22. Segundo os dados, 667 pessoas foram contaminadas pela doença em Goiânia, com oito n...