O novo boletim epidemiológico de Covid-19 em Goiânia, divulgado na tarde deste domingo (19) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), registra mais um caso e mais um óbito causado pelo novo coronavírus na capital. Ao todo, o município soma 10.840 casos e 311 óbitos desde março, quando foram verificados os primeiros infectados da doença na cidade.

Até esta tarde, 562 pessoas estão em isolamento domiciliar sendo acompanhados por profissionais de saúde e outras 342 internadas em unidades hospitalares. Já estão curados 9.625 pacientes. Do total de casos, 51% é do sexo feminino e 43% possui entre 20 e 39 anos. Além disso, 11% são profissionais da saúde. Ainda no âmbito geral dos casos, 10% precisaram de internação hospitalar, sendo que 49% destes tiveram de ir para uma unidade de terapia intensiva (UTI).

O Setor Bueno segue sendo o bairro com o maior número de casos registrados, chegando a 498 infectados e bem acima do segundo colocado, o Setor Oeste, com 306 registros. O Jardim Guanabara, na Região Norte, já soma 296 casos e o Jardim América chega a 280. Também já passaram dos 200 casos os bairros Jardim Novo Mundo, Jardim Goiás e Parque Amazônia. Há 3.019 casos em que as autoridades de saúde não identificaram o local de moradia do paciente.