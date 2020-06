Nas últimas 24 horas, Goiânia registrou 98 novos casos e 13 mortes causadas pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Ao todo, a capital já tem 5.561 casos da doença, que vitimou 130 pessoas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta terça-feira (23).

Em nota, a SMS informou que somente um dos 13 novos óbitos registrados ocorreu nas últimas 24 horas. A pasta explicou que a maioria foi no fim de semana e alguns hospitais costumam fazer as notificações apenas na segunda-feira, após às 12h, quando são fechados os dados do boletim. Por isso, os dados apareceram somente nesta terça.

Das 5.561 pessoas infectadas pela Covid-19 em Goiânia, 5.055 estão curadas, 184 internadas, 688 em isolamento domiciliar e 130 mortas.

Internações

Das 509 pessoas que precisaram de internação na capital, 52% usaram a rede privada e 48% a rede pública, sendo que do total de internados, 51,4% fizeram o uso de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Perfil

Do total de pessoas infectadas, 52% são do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Até o momento, 831 profissionais da saúde em serviço foram infectados.

A faixa etária mais afetada é a de pessoas com idade entre 20 e 39 anos, com 2.437 infectados. Os sintomas mais comuns entre os infectados foram tosse, febre e dor de garganta.

Bairros

Os cinco bairros de Goiânia com mais casos são: Setor Bueno (255), Jardim Guanabara (230), Setor Oeste (164), Jardim Novo Mundo 9128) e Jardim América (128).