Cidades Goiânia registra 974 novos casos e 19 óbitos por Covid-19 nas últimas 24h No total, são 41.116 casos da doença e 1.069 mortes

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) notificou 974 novos casos de covid-19 e 19 óbitos em Goiânia nas últimas 24 horas. Agora, a capital do Estado registra 41.116 casos da doença e 1.069 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (11). Ainda de acordo com a pasta, há 323 pacientes internados e 1.184 em acompanhamento domiciliar. Em um ...