Goiânia registrou 772 novos casos de Covid-19 e 5 novas mortes também foram confirmadas nas últimas 24 horas. Segundo o informe epidemiológico divulgado neste sábado (5), a capital registra 37.529 casos confirmados da doença e 982 óbitos.

Das 37.529 confirmações, 53% (19.816) são de mulheres enquanto os homens são 47% (17.713), deste total a maioria, ou seja, 43% estão na faixa etária de 20 a 39 anos.

O informe aponta ainda que o setor Bueno ainda concentra o maior número de casos, com 1.391 confirmações. Em seguida, está o Jardim América com 911 casos e 819 confirmações no Setor Oeste.