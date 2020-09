Cidades Goiânia registra 40 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas Número de casos da doença subiu para 53.308

Goiânia registrou mais 40 mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (24). De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, com as novas notificações, a capital atingiu a marca de 1.287óbitos desde o início da pandemia. O número de casos da doença subiu para 53.308, sendo que 937 foram registrados nas últimas 24 horas. Do total de pacientes infectados pela doença, 94% já est...