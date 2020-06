Goiânia já tem 4.900 pessoas infectadas com o novo coronavírus (Sars-Cov-2). São 391 novos casos e sete óbitos registrados nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) diariamente.

Até o momento, 107 pessoas morreram pela doença na capital. Nesta quinta-feira (19), a cidade atingiu a marca de 100 mortos pela Covid-19. Das 4.900 pessoas infectadas, 3.911 já se curaram, 738 estão em isolamento domiciliar, 144 internadas e 107 morreram.

Internações

Das 414 pessoas que precisaram de internação, 45% usaram a rede pública e 55% a rede privada, sendo que 53% do total de pessoas internadas precisaram de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Perfil

Em relação ao sexo das pessoas infectadas, 52% são do sexo feminino e 48% do sexo masculino, sendo que 793 são profissionais da saúde em exercício. A faixa etária mais afetada pela doença é a de pessoas com idade entre 20 a 39 anos, com 2.157 infectados.

Os cinco bairros mais afetados de Goiânia até o momento são: Setor Bueno (187), Jardim Guanabara (142), Setor Oeste (120), Jardim América (88) e Jardim Novo Mundo (78).