Goiânia registrou no sistema nacional de dados, 39 mortes causadas por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a capital chega a 1.776 óbitos pela doença. A Secretaria de Saúde de Goiânia informou que o grande número de óbitos se deve a atualização do banco de dados do Ministério da Saúde. Entre os mortos, 1.050 são do sexo masculino e 726, do sexo feminino. Idosos somam 77% dos casos, com 1.372 óbitos.

Dos 39 óbitos que aparecem no boletim, somente um ocorreu nas últimas 24 horas. A expectativa é que ainda ocorram mais atualizações nos próximos dias. O sistema ficou inoperante entre quinta-feira (5) e quarta-feira (11). O número da capital é maior do que a atualização estadual porque alguns casos inseridos nesta quinta ainda foram atualizados depois do fechamento do boletim estadual e devem ser incluídos no próximo informe.

Os casos confirmados da doença chegaram a 72.867 nesta quinta-feira (12), com 310 novos testes positivos cadastrados nas plataformas de contagem. Destes, 70.130 pessoas estão recuperadas da infecção pelo Sars-CoV-2 e 335 estão internadas em unidades de saúde da capital. Outras 626 pessoas são monitoradas por equipes de saúde depois de testarem positivo para a doença e não apresentarem sintomas graves.