Com a confirmação de mais seis óbitos nas últimas 24 horas em decorrência do novo coronavírus, Goiânia registrou nesta quarta-feira (6) 20 vítimas da doença. Ao todo, 560 pessoas foram infectadas pelo vírus na capital. As informações foram repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS).

Das 20 vítimas, 13 são homens e sete mulheres. E a maioria dos pacientes que faleceram na cidade por Covid-19 é idosa – 17 tinham mais de 60 anos. Duas vítimas tinham entre 40 e 59 anos. E uma tinha entre 20 e 39 anos.

A SMS reforçou que os seis novos óbitos não ocorreram nas últimas 24 horas. "Os exames que foram liberados somente hoje".