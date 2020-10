Cidades Goiânia registra 19 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas Agora, a capital tem um acumulado de 1.407 óbitos confirmados

Com 657 novos registros de Covid-19 nas últimas 24 horas, Goiânia atingiu a marca de 57.630 casos da doença, nesta quinta-feira (1º). Segundo o informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram notificados mais 19 óbitos, agora, a capital tem um acumulado de 1.407 mortes confirmadas. Do total de casos confirmados da doença no município, 54...