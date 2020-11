Cidades Goiânia registra 173 novas contaminações por Covid-19 Capital tem, no total, 1.895 mortes pela doença

Goiânia tem 74.713 infecções confirmadas para coronavírus, sendo 173 novos casos registrados nas últimas 24 horas. No total, 1.895 pessoas morreram em decorrência da doença. Dois óbitos foram confirmados para Covid-19 de ontem para este domingo (22). As informações são do boletim epidemiológico divulgado nesta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS)....