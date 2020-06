Nas últimas 24 horas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia confirmou mais 135 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) na capital, chegando a um total de 5.035 pacientes da Covid-19. Neste mesmo período, mais quatro óbitos tiveram confirmações da doença como sendo a causa, o que eleva os dados de mortes na cidade para 111 pessoas.

Do total de casos registrados na capital, 4.588 não necessitaram de internação, mas dos outros 447, mais da metade dos pacientes teve de ser levada para uma unidade de terapia intensiva (UTI). Destes, 54% estiveram ou ainda estão em leitos privados. Ainda sobre o total de casos, 4.102 (82%) já estão recuperados e 657 estão em isolamento domiciliar. Restam 165 pacientes internados, além dos 111 óbitos.

Sobre os bairros, o Setor Bueno, na região Sul, continua sendo o setor com mais casos confirmados, somando 187. O Jardim Guanabara, na região Norte, continua na segunda posição, com 142 confirmações, seguido pelo Setor Oeste (120), sendo os únicos com mais de 100 casos registrados. Em seguida, o ranking tem o Jardim América (88 casos) e o Jardim Novo Mundo (78). Ao todo, 385 bairros possuem casos confirmados, sendo que em 1.623 pacientes não foi possível verificar o local de moradia.