Goiânia tem 1.830 mortes causadas por coronavírus (Sars-CoV-2), com mais 12 inseridas nas plataformas nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os idosos seguem sendo as principais vítimas, com 1.411 mortes. Em seguida aparecem pessoas com idades entre 40 e 59 anos, com 334 registros, depois pessoas entre 20 e 39 anos, com 80 mortes. De zero a 19 anos, foram cinco mortes.

Ainda de acordo com o boletim divulgado na tarde desta terça-feira (17), o total de casos confirmados na capital é de 73.680, sendo que 167 casos foram cadastrados nas últimas 24 horas. Do total, 70.903 já estão recuperados e 284 seguem internados em tratamento contra a doença. Outras 663 pessoas estão sendo monitoradas depois de testarem positivo, mas não apresentarem sintomas graves da infecção.

Entre o total de infectados, 39.327 são pessoas do sexo feminino e 34.353, do sexo masculino. O levantamento da SMS ainda mostra que 68.322 pessoas que foram infectadas, não precisaram de internação hospitalar para tratamento, diferente de outras 5.358 pessoas que tiveram que passar algum período em unidades de saúde, sendo que 2.344 em leitos de terapia intensiva.