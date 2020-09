Cidades Goiânia registra 1.112 novos casos de Covid-19 e 13 mortes nas últimas 24 horas Total acumulado de casos na capital é de 55.510. Número de óbitos chegou a 1.339

Segundo o informe epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (28) pela Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia registrou 1.112 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 55.510 o total acumulado. Já o número de óbitos subiu para 1.339, com as últimas 13 notificações. Do total de pacientes infectados, 445 estão internados, e outros 1.605 s...