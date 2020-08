Goiânia confirmou nesta segunda-feira (17) 1.053 novos casos de Covid-19 e mais seis óbitos pela doença nas últimas 24 horas. A capital tem, agora, 26.869 casos de contaminação pelo novo coronavírus, além de 652 óbitos confirmados.

Os números divulgados nesta segunda-feira (17) representam um salto quando comparados com os do boletim do último domingo (16), que apontou 218 novos casos e nenhuma morte. A discrepância se explica pelo fato de que, nos fins de semana, parte dos dados fica retida nos laboratórios, sendo liberada nos dias seguintes.

Conforme o boletim, do total de infectados, 23.726 se recuperaram da doença. 1.917 foram internados, sendo que 866 necessitaram de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Atualmente, 350 estão internados e 2.141 estão em acompanhamento domiciliar.

A maior parte dos pacientes, 53%, é do sexo feminino. Na discriminação por faixa etária, os mais afetados têm entre 20 e 39 anos (42%), seguido por 40 a 59 anos (36%) e mais de 60 anos (16%).