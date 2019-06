Cidades Goiânia recebe quatro novas estações de bicicletas compartilhadas neste domingo Com a inauguração, projeto da prefeitura passa a contar com 20 estações, com 200 bicicletas ao todo

Goiânia recebe neste domingo (9) mais quatro estações do programa de compartilhamento de bicicletas GyndeBike. Os novos pontos serão lançados pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT). A solenidade de inauguração será às 9 horas, no Parque Flamboyant, com a presença do prefeito Iris Rezende e de todo o secretariado m...