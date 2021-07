Cidades Goiânia recebe nova remessa de doses e retoma agendamento de vacinação contra Covid-19 Agendamento poderá ser feito ainda nesta quinta-feira (1º) por pessoas com 45 anos ou mais e grupos prioritários, segundo a prefeitura

A Prefeitura de Goiânia anunciou a chegada, na tarde desta quinta-feira (1º), de uma remessa com 51.432 de vacina contra a Covid-19. Com isso, será retomado ainda hoje o agendamento para pessoas com 45 anos ou mais e para os grupos prioritários. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Para a vacinação, é preciso apresentar o CPF, um documento ...