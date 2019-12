Cidades Goiânia recebe 'Caminhada Pelo Fim da Violência contra as Mulheres' neste domingo (8) Iniciativa faz parte de campanha internacional de combate à violência contra mulheres. Concentração será no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno

O Parque Vaca Brava será o ponto de concentração da 3ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres, no próximo domingo (8), a partir de 8h da manhã. A mobilização é organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil / Núcleo Goiás, por meio do comitê de Combate à Violência contra a Mulher. As organizadoras pedem que as pessoas participem vestindo a cor laranja, s...