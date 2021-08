Atualizada às 12h24.

Uma nova testagem ampliada para Covid-19 será realizada nesta sexta-feira (6) em Goiânia. Os exames serão realizados em quatro postos, sendo três para pedestres e um na modalidade drive-thru.

Para fazer o teste é necessário agendar o procedimento por meio do site da prefeitura. Serão ofertados 4,5 mil exames, sendo 1,5 no drive. No momento do cadastro é necessário informar o CPF, endereço de e-mail e escolher o local e o horário para o teste.

A ação tem como objetivo identificar pessoas com a doença, mas que não apresentem sintomas. Pessoas acima de 12 podem se submeter aos exames e o resultado deve ficar pronto em 20 minutos.

Veja locais para testagem nesta sexta (6)

- Campinas Centro: para pedestres

Tenda: CEPAL Vila Abajá

Endereço: Av. Marginal Sul, 371-483 - Vila Abajá, Goiânia - GO, 74560-200

- Noroeste: para pedestres

Tenda: Clube do Povo

Endereço: Rua VF15, Setor Finsocial

- Oeste: para pedestres

Tenda: Estacionamento do Cais Bairro Goiá

End.: Av. Santa Maria, sn - Góia, Goiânia - GO, 74840-680

- Leste: modalidade drive

DRIVE: Sede do Distrito Sanitário Leste - Rua Cristóvão Colombo Qd. 136 Lt .08 S/Nº, Jardim Novo Mundo