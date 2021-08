Goiânia realiza, nesta quarta-feira (17), mais uma testagem ampliada da Covid-19. As vagas para agendamento serão abertas às 12h desta terça-feira (17). Os interessados devem acessar o site da prefeitura e efetuar o agendamento. Segundo a prefeitura, serão ofertados mais de três mil testes das 8h às 16h.

Os testes serão oferecidos no Centro de Convenções e Eventos da UFG, no Campus II; Praça da Juventude no Jardim das Aroeiras e a Associação de Moradores da Vila União. Podem fazer o teste pessoas acima de 5 anos e que não apresentem sintomas da doença.

De acordo com a prefeitura, o resultado do teste deve ficar pronto em 20 minutos.