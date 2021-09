Uma nova testagem ampliada da Covid-19 será realizada, nesta sexta-feira (17), na Região da 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. A ação terá início às 8h da manhã e segue até 16h, no estacionamento do Mega Moda, na Rua 67.

A testagem será na modalidade pedestre e todos com mais de cinco anos de idade, sem sintomas, poderão fazer o exame, de forma gratuita. Para isso, um documento de identidade deverá ser apresentado. Ao todo, serão disponibilizados mil e quinhentos testes de antígeno para diagnosticar a Covid-19.