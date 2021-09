Neste sábado (11), a Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade à vacinação contra a Covid-19 sem agendamento para pessoas a partir de 18 anos, em 18 postos de Goiânia. A medida visa atender pessoas que não conseguira realizar o agendamento pelo aplicativo e site da administração municipal ou que não têm meio de transporte para ir ao drive-thru receber o imunizante.

O drive-thru do shopping Passeio das Águas continua aplicando a primeira dose sem agendamento, com a capacidade de atendimento para 2 mil senhas a partir das 8h. Para a segunda dose, foram disponibilizados cinco pontos espalhados pela capital para atender quem está com data prevista no cartão para o dia 11 de setembro ou em atraso. Já as gestantes e puérperas que precisam completar o ciclo vacinal podem procurar os pontos de vacinação que oferecem a segunda dose da Pfizer.

Confira:

1ª dose – modalidade drive-thru – sem agendamento

Horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização de 2 mil senhas

– Drive-thru do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

1ª dose – modalidade pedestre – sem agendamento

Horário de funcionamento das 8h às 16h, com a disponibilização de senhas

– CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

– CS Vila Redenção: Rua R-7 esq. com Av. Jardim Botânico, s/n, Vila Redenção

– USF Itatiaia: Rua R-12, Qd. 11, s/n, Conjunto Itatiaia I

– USF São Judas Tadeu: Av. Brasília, Qd. 30, s/n, Setor São Judas Tadeu

– USF Jardim Guanabara I: Rua Porto Alegre, Qd. 13 Lt. 1, Jardim Guanabara I

– USF Vale dos Sonhos: Rua Maria de Jesus, s/n, Residencial Vale dos Sonhos

– USF Antônio Carlos Pires: Rua ACP-4, APM-6, St. Antônio Carlos Pires

– USF Vera Cruz I: Rua Eunice Weaver, Qd. 32T, 1ª etapa, Conj. Vera Cruz I

– USF Vila Regina: Rua São Miguel, Qd. 28 Lt. 1, Vila Regina

– USF Jardins do Cerrado IV: Rua das Paineiras, APM-6, Qd. 21, Jardins do Cerrado IV

– USF Buena Vista: Al. João Amoreles, APM-11, Residencial Buena Vista I

– USF Goiânia Viva: Rua GV-17ª, Qd. 46, Reserva Ecológica do Residencial Goiânia Viva

– USF Eldorado Oeste: Rua Elo-22, Qd. 22 Lt. 35, Parque Eldorado Oeste

– USF Recanto das Minas Gerais: Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

– USF Santo Hilário: Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro, Qd. 14 Lt.9, Bairro Santo Hilário

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

– Sest/ Senat: Avenida Castelo Branco, s/n, São Francisco

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 11 setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Ciams Doutor Domingos Viggiano: Praça C-201, Jardim América

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

– Sest/ Senat: Avenida Castelo Branco, s/n, São Francisco

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para até o dia 11 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para até o dia 11 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Ciams Doutor Domingos Viggiano: Praça C-201, Jardim América

– Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Sest/ Senat: Avenida Castelo Branco, s/n, São Francisco