Goiânia ampliou, nesta segunda-feira (9), a faixa etária de vacinação contra a covid-19. Agora, poderão receber a primeira dose do imunizante pessoas a partir de 31 anos em 13 postos fixos da capital ou no drive-thru do shopping Passeio das Águas, que estava com as atividades suspensas até então.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Grupos prioritários também podem receber a primeira dose da vacina no CSF Leste Universitário por meio de agendamento. Grávidas, puérperas e idosos podem receber segunda dose ou dose em atraso no Ciams Dr. Domingos Viggiano, que funciona das 8h às 17h.

Já a segunda dose das vacinas Astrazeneca e Pfizer continua sendo aplicada para os agendados nos dias 9 e 10 de agosto. As pessoas desse grupo devem comparecer em um dos locais indicados com o comprovante de primeira dose, sem a necessidade de agendamento, das 8h às 16h. A segunda dose da Coronavac também será aplicada para as pessoas com data marcada para dia 9 de agosto.

Primeira dose com agendamento para pessoas a partir de 31 anos (8h às 17h)

- CIAMS Novo Horizonte

- CSF Residencial Itaipu

- CSF Vila Mutirão

- CSF Boa Vista

- CSF Leste Universitário

- CS Cidade Jardim

- CSF Vera Cruz II

- CS João Braz

- CSF Cerrado IV

- UPA Chácara do Governador

- CSF Recanto das Minas Gerais

- CS Parque Amazônia

Primeira dose com agendamento para trabalhadores da saúde, educação e pessoas com comorbidades ou deficiências (8h às 17h)

- CSF Leste Universitário: R. 218 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

Primeira dose sem agendamento para pessoas a partir de 31 anos (a partir das 8h)

- Drive-thru – shopping Passeio das Águas

Segunda dose Astrazeneca sem agendamento (8h às 17h)

- Escola Municipal Francisco Matias: Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera.

- Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova.

- SEST SENAT: Av. Castelo Branco, s / n – São Francisco.

- Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo, Goiânia – GO

- Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 – Jardim América, Goiânia – GO

- Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)

Segunda dose Pfizer sem agendamento (8h às 17h)

- CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita, Goiânia – GO

- CSF Crimeia Oeste: Av. Domingos Lemes do Prado – Setor Crimeia Oeste, Goiânia – GO

- Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

- CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro – s/n – São Francisco, Goiânia – GO

- UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo, Goiânia – GO

- Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

- Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova.

Segunda dose Coronavac sem agendamento (8h às 17h)

- Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 – Jardim América, Goiânia – GO