A Secretaria de Saúde de Goiânia pretende vacinar 10 mil pessoas contra a Covid-19 no drive-thru que funcionará no Paço Municipal a partir das 8 horas deste sábado (10). Estarão disponíveis vacinas da Janssen, imunizante de dose única, Coronavac e AstraZeneca, ambas de duas doses. A pasta garante que montará um esquema especial para evitar a ação dos chamados sommeliers de vacina, como são conhecidas as pessoas que tentam escolher a marca do imunizante que quer tomar.

A SMS não divulgou a quantidade disponível de cada marca. A ideia do Paço, conforme noticiado pela coluna Giro, era utilizar apenas doses da Janssen. Estarão presentes na abertura dos trabalhos o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o governador Ronaldo Caiado (DEM).

Segundo Luana Ribeiro, secretária executiva, foi feito o levantamento de doses remanescentes nos postos de saúde e distritos sanitários, de terá a quinta-feira, chegando ao montante de 10 mil. Por causa de questões de logística, não será possível utilizar a Pfizer.

As 10 mil doses que serão usadas neste sábado representam mais da metade de todas as aplicadas durante a semana. De segunda até quinta, 10,3 mil pessoas foram vacinadas. Para essa sexta (9), com a chegada de carregamento com 47 mil doses da Pfizer, foram abertas cerca de 7 mil vagas.

De acordo com Luana Ribeiro, os 300 profissionais que trabalharão no drive-thru deste sábado estão orientados a não informarem qual imunizante está sendo aplicado em cada fila. A pessoa só saberá quando estiver com o técnico que vai aplicar a vacina.

A SMS já consultou o Ministério Público sobre a possibilidade de colocar no fim da fila quem se recusar a tomar vacina de alguma marca.