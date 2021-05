Cidades Goiânia promove dia ‘D’ e começa vacinação de pessoas com comorbidades acima de 18 anos Dia D de vacinação ocorre neste sábado. Prefeitura espera 20 mil pessoas nos postos de vacinação

Neste sábado ocorre em Goiânia o Dia D de vacinação contra Covid-19. A capital decidiu ampliar a idade das pessoas com comorbidades e deficiências que podem ser imunizadas e atenderá quem tenha mais de 18 anos. Com isso, espera-se cerca de 20 mil pessoas nos postos de vacinação da capital. A Prefeitura de Goiânia informou que o atendimento vacinal continua com as...