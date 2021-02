Cidades Goiânia proibirá eventos, reduzirá horário de bares e da Região da 44 Decreto deve ser publicado ainda hoje, mas não atende todos as orientações de nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde para combater a Covid-19

Será publicado no Diário Oficial do Município ainda nesta segunda-feira (22) um decreto que altera horários e capacidade de funcionamento de estabelecimentos comerciais em Goiânia. O documento prevê que bares e restaurantes continuam com atendimento de 50% da capacidade, mas proíbe qualquer tipo de som, seja eletrônico, ao vivo ou de rádio, e o fechamento será às 22 h...