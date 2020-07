Novo inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de Goiânia aponta que 101,5 mil pessoas já podem ter contraído o novo coronavírus (Sars-CoV-2) na capital, o equivalente a 6,7% do total de habitantes do município. A pesquisa foi realizada no dia 11 de julho e mostrou um aumento de mais de 3 vezes em relação ao inquérito anterior, feito no dia 20 de junho, que apontou uma taxa de contaminação de 2,1% da população.

Esse aumento de 200% também foi verificado na comparação do terceiro inquérito (2,1%) com o segundo (0,7%). Todos os três levantamentos ocorreram em um mesmo intervalo de tempo – três semanas -,com um número parecido de pessoas, usando a mesma metodologia.

O inquérito é feito a partir de exames que detectam anticorpos no organismo da pessoa contra o novo coronavírus. Ou seja, não mostra necessariamente se a pessoa está infectada no momento do exame. Por isso, os responsáveis pelos levantamentos dizem que o resultado é um retrato de duas semanas atrás.

Quando se divide a cidade por distritos de Saúde da SMS, o com maior índice de contaminação é o Norte, com 12,8% da população já infectada. Em seguida vem o Leste, com 8,7%, e o Sul, com 7%. No final da reportagem, confira o percentual de todos os distritos.

Em nota à imprensa enviada pela assessoria da SMS, o superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Yves Mauro Ternes, disse que os motivos de mais pessoas nos bairros do Distrito Norte terem contraído o novo coronavírus. "Naquela região sempre há um enorme fluxo de pessoas principalmente por conta das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) e do amplo comércio varejista. Tudo isso acaba provocando aglomerações. Lá existe também uma grande circulação de caminhões vindos de todas as regiões do país por conta da proximidade com a BR-153”, disse.

Apesar de o Distrito Norte ser o que apresenta maior taxa de contaminação, lá não é o com maior número de casos confirmados. Isso se dá principalmente porque são os moradores da região centro/Sul que mais testam, principalmente pela rede particular.

Na mesma nota, a titular da SMS, Fátima Mrué, informou que o resultado do inquérito vai ajudar na elaboração de estratégias de enfrentamento da epidemia. “Como sabemos que a região Norte apresenta maior taxa de transmissibilidade, vamos concentrar as ações de prevenção por lá. Mas também é preciso que a população continue mantendo o distanciamento social, usando máscara, fazendo a higienização correta das mãos para que possamos conter o avanço da doença”, ressalta.

Porcentagem de casos positivos por Distrito Sanitário:

Norte: 12,8%

Leste: 8,7%

Sul: 7%

Noroeste: 6,4%

Oeste: 5,4%

Campinas/Centro: 3%

Sudoeste: 2,6%