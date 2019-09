Cidades Goiânia pode bater recorde do dia mais quente do ano nesta quinta-feira (15) Previsão é de que temperaturas superem 38,5 °C. Dentre as recomendações do Instituto de Meteorologia, estão beber água e evitar exercícios físicos e a exposição ao sol

Goiânia pode ter o dia mais quente do ano nesta quinta-feira (12). As temperaturas na capital podem superar os 38,5 °C que foram registrados na última quarta-feira (11), quando houve calor recorde na cidade. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que aponta que as áreas afetadas se estendem para as regiões Central, Sul e Noroeste do Estado. Já na par...