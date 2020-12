Goiânia está perto de registrar duas mil mortes causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2). Nesta segunda-feira (14) houve acréscimo de mais sete óbitos de pessoas que foram contaminadas com o vírus. Com isso, o total de pessoas vítimas da doença chegou a 1.998.

Do total de mortos, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que 59% das vítimas são do sexo masculino e os outros 41%, do sexo feminino. Os idosos seguem como principais vítimas, com 78% das mortes registradas em pessoas acima dos 60 anos.

Considerando o total de casos de Covid-19 em Goiânia, 53% dos infectados são do sexo feminino, o que representa 42.708 mulheres infectadas. Os outros 47% de homens infectados desde o início da pandemia reflete o total de 37.142 testes positivos em homens.

Do total de infectados, a SMS também informou que 97% das pessoas já estão recuperadas da infecção, sendo que 282 pessoas continuam internadas em tratamento. Outras 304 estão sendo monitoradas porque testaram positivo, mas não apresentaram sintomas graves.

A SMS também informou que do total de pessoas que tiveram a doença, 93% não precisaram de internação. Os outros 7%, que representam 5.885 pacientes, tiveram que passar algum período em unidades de saúde, sendo 2.604 em leitos de UTI.