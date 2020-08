O informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, neste domingo (23), mostra que a capital já ultrapassa os 30 mil casos de coronavírus. De um dia para o outro foram 754 novas confirmações, fazendo com que a cidade alcançasse a marca de 30.671 infecções no total pela Covid-19.

Entre os contaminados, 27.590 conseguiram se recuperar, 325 continuam internados, 1.959 estão em acompanhamento domiciliar e 797 morreram. Em 24 horas, Goiânia registrou 7 novas mortes causadas pelo novo coronavírus.

A maior parte dos infectados são mulheres (53%), mas os homens são os que mais morrem (60%). Além disso, 6% dos contaminados na capital, ou seja 1.987 pessoas, são trabalhadores da Saúde.

O Setor Bueno ainda é o bairro com maior número de doentes com a Covid-19, com 1.135 casos, seguido do Jardim América (722), Setor Oeste (668) e Jardim Novo Mundo (560).

