Goiânia tem, nesta quinta-feira (9), 9.057 casos do novo coronavírus depois de acréscimo de 226 registros nas últimas 24 horas. Ao todo, 251 se referem a mortes causadas pela doença. Total de curados chega a 7.329, sendo que outros 257 continuam isolados e 1.170 estão em isolamento sendo monitorados por equipes de saúde.

Do total, 7.994 não tinham qualquer relação profissional com a área da saúde, diferente de outros 1.063. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 4.646 dos infectados são mulheres e 4.411 são homens. Considerando a necessidade de internação, a pasta informou que 8.177 não precisaram de permanecer em unidades de saúde. Outros 880 foram internados, sendo que 444 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Dos 251 mortos, 142 são homens e 109 são mulheres. Ao todo, 187 tinham mais de 60 anos; 48 tinham entre 40 e 59 anos; 15 tinham entre 20 e 29 anos e 1 tinha entre 10 e 19 anos. Os cinco bairros com mais casos confirmados em Goiânia são: Setor Bueno, com 322 casos; Jardim Guanabara, com 279; Setor Oeste, com 212; Jardim América, com 181 e Jardim Novo Mundo, com 170.cr