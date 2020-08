Goiânia ultrapassou, nesta segunda-feira (24), a marca de 800 mortes causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2). Com mais cinco novos casos inseridos na plataforma on-line de contagem dos casos, a capital chegou a 802 óbitos causados pela doença.

Deste total, 478 vítimas eram do sexo masculino e 324, do sexo feminino. Ao todo, 608 mortos tinham mais de 60 anos e 153, entre 40 e 59 anos. De acordo com o boletim desta segunda-feira, 37 pessoas tinham entre 20 e 39 anos e quatro, menos de 19.

Entre os mortos, 281 informaram ter cardiopatias e 255, diabetes. Houve, também, 207 registros de hipertensos entre as vítimas e 65 pessoas que tinham algum problema renal. Outras 63 tinham problemas respiratórios e 55 eram obesos.

O total de infectados nesta segunda é de 30.930, com mais 259 casos registrados na plataforma de contagem nas últimas 24 horas. Destes, 27.946 já estão recuperados e 295 seguem internados. Outros 1.887 estão sendo monitorados depois de testarem positivo.

Ao todo, 28.754 não precisaram de internação para tratamento da Covid-19. Diferente de outros 2.176 que tiveram de passar algum período em unidades de saúde, sendo que 986 deles necessitaram de tempo em leitos de terapia intensiva.

