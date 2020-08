Goiânia tem, nesta quinta-feira (13), 612 mortes causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2). O número chegou a este total depois de 22 inserções realizadas nas últimas 24 horas na plataforma de contagem de casos. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 361 vítimas eram do sexo masculino e 251, do sexo feminino.

Ainda considerando apenas as vítimas da doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, 454 tinham mais de 60 anos; 125 tinham entre 40 e 59 anos; 32 tinham entre 20 e 39 anos e uma pessoa tinha menos que 19 anos. Ainda de acordo com pasta, todos apresentaram em algum momento, sintomas como febre alta, tosse e febre.

Já o total de casos da doença chegou a 24.883 nesta quinta, com 1.442 novos casos inseridos nas últimas 24 horas, recorde para um único dia. De acordo com a pasta, o aumento dos casos se deve à ampliação de testagens nas ações em diferentes regiões da cidade. O último recorde foi em 22 de julho, quando foram confirmados 1.305 casos.

Destes, 13.013 são do sexo feminino e 11.870, do sexo masculino. Do total, 23.013 não precisaram de internação para a recuperação, diferente de outros 1.870 que precisaram de auxílio médico em unidades de saúde, sendo 825 em leitos de terapia intensiva.