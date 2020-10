Goiânia passou, nesta terça-feira (6) dos 60 mil casos de coronavírus. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde informam que a capital tem 60.015 testes positivos desde o início da contagem, sendo 31.967 mulheres e 28.048 homens infectados. O total de pessoas que já se recuperaram da infecção causada pelo vírus Sars-coV-2 é de 56.940.

O boletim ainda mostra que o total de pessoas que estão sendo monitoradas porque testara positivo para a doença nos últimos dias é de 1.232, além de 389 pessoas que estão internadas em unidades de saúde para tratamento contra a doença. A maioria dos infectados até agora apresentaram tosse, febre e falta de ar como principais sintomas.

O total de mortes até agora é de 1.454, com mais 16 registros inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas. Entre as mortes, 865 são homens e 589 são mulheres. Entre as vítimas, 537 apresentaram algum tipo de cardiopatia, 426 tinham diabetes e 105 tinham algum tipo de problema respiratório. A pasta ainda detalha que 101 tinham problemas renais e 96 eram obesos.

De acordo com o boletim, 55.970 pessoas não precisaram de internação para tratamento contra a Covid-19. Outras 4.045 pessoas precisaram ser internadas, sendo que 1.782 delas precisaram de cuidados intensivos em leitos de UTI.