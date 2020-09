Cidades Goiânia passa de 38 mil casos

O último boletim divulgado pela Prefeitura de Goiânia, na tarde de domingo (6), confirmou 600 novos casos e 3 mortes por coronavírus no município. Com a inclusão dos dados, a capital tem 38.129 infecções e 985 óbitos em função das complicações do vírus.O documento detalha que 35.606 pessoas estão recuperadas da Covid-19, o que representa 93% do total de casos. As equip...