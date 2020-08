Goiânia tem 34.002 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (31). Nas últimas 24 horas foram inseridas 149 novas confirmações nas plataformas de contagem dos dados. Do total, 17.950 pessoas infectadas são do sexo feminino e 16.052, do sexo masculino.

Ao todo, 31.568 pessoas já estão recuperadas da infecção pelo Sars-CoV-2 e outras 233 seguem internadas em tratamento. Outras 1.295 pessoas seguem em casa, monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) depois de testarem positivo para a doença.

Goiânia tem 906 mortes confirmadas de Covid-19 até o momento. Destas, 545 são vítimas do sexo masculino e 361, do sexo feminino. Os idosos seguem como principais vítimas, com 671 mortes de pessoas acima dos 60 anos.

Considerando o total de pessoas que foram infectadas em Goiânia, 31.569 não precisaram de serem internados para tratamento contra a doença. Outros 2.433 foram internados, sendo que 1.092 deles, em leitos de terapia intensiva.